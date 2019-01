Paris : forte explosion dans une boulangerie, une trentaine de blessés

L'ESSENTIEL EN DIRECT

Une explosion accidentelle s'est produite dans une boulangerie du 9ème arrondissement de Paris, samedi matin vers 9 heures, a indiqué la préfecture de police. Des images diffusées sur les réseaux sociaux font état d’impressionnants dégâts, montrant un immeuble ravagé et des vitrines alentours soufflées. Une trentaine de personnes ont été blessées.

Les informations à retenir : L'explosion s'est déroulée vers 9 heures, alors que les pompiers intervenaient sur une fuite de gaz

Une trentaine de personnes ont été blessées, le pronostic vital de cinq d'entre elles est engagé

Les secours sont sur place, tout comme le Premier ministre Edouard Philippe, le ministre de l'Intérieur Christophe Castaner et la maire de Paris Anne Hidalgo

Un sinistre d'origine accidentelle. L'explosion est due à une fuite de gaz, "manifestement accidentelle", selon le procureur de Paris Rémy Heitz. Elle a fait 24 blessés légers et 12 en "urgence absolue". Le pronostic vital de cinq personnes est engagé, dont deux pompiers. "Le bilan est lourd, il est grave", a indiqué le ministre de l'Intérieur Christophe Castaner sur place.

#paris explosion: Devastation as blast rips through block in #Frenchcapital

It is thought the fire originated in a bakery on the Rue de #Trevise in Paris' ninth arondissement and was followed by an explosion. pic.twitter.com/HhNDU1KSFq — Jeremy Song (@tezuma75) 12 janvier 2019

Dans les rues, des voitures ont été retournées et calcinées par les flammes, indique une source policière à Europe 1. "On était en train de dormir et tout à coup, on a senti l'explosion. On a cru que c'était un coup de foudre ou un tremblement de terre", témoigne Alaydine, un riverain interrogé par l'un de nos reporters. "J'ai juste pris mes affaires, parce que j'ai entendu des gens hurler dehors et en sortant, on a vu que toutes les vitres du quartier étaient brisées."

Une situation "maîtrisée" selon les autorités. Selon les informations d'Europe 1, l'explosion est survenue alors que les pompiers étaient en train d'intervenir pour réparer une fuite de gaz dans la rue de Trévise. "J'ai été réveillée par l'effet de souffle", raconte encore à l'AFP Claire Sallavuard, qui habite le 6 rue de Trévise, l'immeuble où se trouve la boulangerie. Sa famille a finalement dû être évacuée par une échelle du premier étage.

Arrivée de la maire de Paris, Anne Hidalgo. pic.twitter.com/nHuosIzf3P — Caroline Piquet (@CaroPiquet) 12 janvier 2019

Dans les rues, plusieurs touristes, valises à la main, évacuaient les nombreux hôtels de cette zone centrale de la capitale parisienne quelques minutes après l'explosion. D'autres sortaient en robe de chambre ou finissaient de s'habiller précipitamment dans la rue en sortant des immeubles et hôtels voisins. Un homme pieds nus, l'air hagard, les cheveux blanchis par la poussière était pris en charge par les secours.

Le Premier ministre, la maire de Paris Anne Hidalgo et le procureur de Paris Rémy Heitz se sont rapidement rendus sur place tandis que deux hélicoptères ont atterri dans le quartier pour évacuer au plus vite les blessés. 200 pompiers et 100 policiers étaient mobilisés, selon le ministre de l'Intérieur, qui faisait état d'une situation "maîtrisée", vers 10 heures.

Une cellule d'accueil mise en place. La ville de Paris a par ailleurs mis en place une cellule d'accueil à la mairie du 9ème arrondissement. "On a ouvert un centre d'accueil, on a proposé des solutions d'accompagnement", a précisé Christophe Castaner.

Suite à l'explosion rue de trévise les dégâts sont considérables et les blessés nombreux.

Beaucoup d'émotion évidemment sur place.

La mairie de @Paris organise une cellule d'accueil à la mairie du 9e avec la @Mairie9Paris

Les habitants peuvent venir à la mairie du 9e #Explosion — Pauline Véron (@PaulineVeron) 12 janvier 2019

"On proposera une solution de relogement pour les immeubles à proximité", a ajouté le ministre de l'Intérieur.