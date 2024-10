Enlèvement de Santiago : quand ses parents seront-ils extradés vers la France ?

24 heures après avoir été retrouvé, Santiago est hospitalisé aux Pays-Bas et il reviendra en France lorsque cela sera médicalement possible. Ses parents, Christina et Kevin, sont actuellement détenus et ils devraient prochainement être extradés. Un retour vers l'Hexagone qui ne devrait pas poser trop de soucis, car le couple est visé par un mandat d'arrêt européen et les accords qui existent avec ce type de mandat facilitent les transferts judiciaires d'un pays à l'autre.

"Il n'y a pas d'obstacle à ce que les parents soient extradés vers la France"

"Nous sommes dans le cadre de la coopération policière et internationale", explique Éric Henry, délégué national du syndicat Alliance Police. "Un mandat européen d'arrêt a été diligenté dans le cadre des accords européens. Il n'y a pas d'obstacle à ce que les parents soient extradés vers la France". La question est maintenant de savoir quand reviendront-ils ?

Le couple devrait être présenté dans les prochaines heures à un magistrat hollandais qui va leur demander s'ils souhaitent ou non être transférés vers la France. Et là, deux possibilités s'offriront à eux, selon le capitaine de gendarmerie, Marc Roland : "S'ils acquiescent de manière formelle à ce retour en France, on peut espérer un délai de translation transfrontalier entre 10 à 30 jours. Dans le cas contraire, s'ils refusent, le pays d'interpellation, a obligation de vérifier toute la procédure. Et ça peut parfois atteindre 90 à 100 jours".

L'enquête, elle, se poursuit en France pour tenter de comprendre les raisons du geste des parents de Santiago.