«Elle n'aurait pas dû mourir si jeune» : une messe organisée pour Louise, 11 ans, retrouvée poignardée en Essonne

Ce samedi, de nombreuses personnes sont venues assister à une messe en hommage à Louise, 11 ans, à la chapelle Saint-Dominique Savio, non loin de son collège d'Epinay-sur-Orge.

Beaucoup d'émotions et d'incompréhension après la découverte du corps de Louise âgée de 11 ans, disparu vendredi après-midi, à la sortie du collège à Epinay-sur-Orge, en Essonne. Une autopsie est en cours pour déterminer les causes de son décès.

Sur place, une messe en hommage à Louise s'est tenue en fin d'après-midi à Epinay-sur-Orge. De nombreuses personnes se sont déplacées pour lui rendre hommage devant son collège.

"Elle était souriante tout le temps"

Des fleurs ont été déposées devant les grilles de l'établissement, mais aussi des petits mots et une photo de Louise, longs cheveux châtains et les yeux rieurs devant ses gâteaux d'Halloween. Arwen, une élève de quatrième, pose un dessin et vacille.

"On était dans le CVC, l'organisation qui préparait les fêtes au collège. On passait du temps ensemble. Elle était timide, elle était beaucoup entourée de ses amis et elle était souriante tout le temps. Beaucoup de membres du CVC ont essayé de la chercher dans la rue où on l'a vu la dernière fois, mais ça ne menait à rien. Elle était jeune. Elle n'aurait pas dû mourir si jeune", raconte sa camarade.

Une messe en hommage organisée ce samedi

Un peu plus bas dans la rue, une messe a été donnée dans la chapelle Saint-Dominique Savio. Le lieu de culte est bondé. Quelques centaines de personnes sont amassés devant. Des familles sont sous le choc, comme Xavier venu avec ses trois enfants.

"Ce sont des enfants et on n'a pas le droit de faire ça à un enfant. Il y a pas mal de colère dans les parents et ça arrive que les enfants soient seuls et on se pose beaucoup de questions. Cela aurait pu être n'importe qui. Cela va peut-être changer la façon dont on vit et comment on voit la liberté des enfants. C'est dommage"

"Ça n'arrive pas qu'aux autres", lâche des parents, la voix étranglée. Beaucoup sèchent leurs larmes dans un silence de plomb.