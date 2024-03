Dylan Robert, l'espoir du cinéma, condamné à trois ans de prison pour arrachage de colliers

En 2019, quelques mois après son César du meilleur espoir masculin, Dylan Robert participe à une série d'arrachages de colliers à Marseille. Écartelé entre cinéma et délinquance, le jeune homme a été condamné vendredi à trois ans d'emprisonnement ferme. "Aujourd'hui, je suis limite gâché", se défend le jeune acteur de 24 ans, barbe de trois jours bien taillée, natte retenant sa chevelure noire, dans le box du tribunal correctionnel de Marseille.

Février 2019, il remportait un César pour son rôle de petite frappe dans le film Shéhérazade. Sa carrière était lancée. "Je vivais des choses extraordinaires d'un côté", explique-t-il. Mais d'un autre côté, dans son quartier de Marseille, il retombait dans "une spirale" de la délinquance. "J'avais besoin d'argent" et "le festival de Cannes, c'est pas rémunéré", explique-t-il, cinq ans après les faits, à la présidente du tribunal en évoquant sa montée des marches en mai 2018.

"Il s'excuse du plus "profond de (s)on cœur"

Entre avril et juillet 2019, il commettra ainsi une série de vols à l'arrachée, le juge d'instruction en retenant une quinzaine. Avec un de ses amis du quartier, désormais en fuite, condamné en son absence à cinq ans de prison, ils procédaient toujours de la même façon : approche en scooter, arrachage d'un bijou, avec violence s'il le fallait, et fuite. Parmi les blessés, une dame de 59 ans s'est cassé le col du fémur pour trois bracelets volés. Le butin était ensuite revendu à 25 euros le gramme de métal précieux.

La justice lui reproche parfois plusieurs vols par jour. Lui, assure que tous les vols ne lui sont pas imputables. Il a d'ailleurs été relaxé de quatre d'entre eux vendredi. Mais pour les autres, il s'excuse du plus "profond de (s)on cœur". Au final, il a été condamné à quatre ans d'emprisonnement vendredi, dont trois ans ferme et un an avec sursis probatoire pendant deux ans, avec mandat de dépôt. Une peine inférieure aux cinq ans de prison ferme requis par la procureure qui avait ironisé : "Il ne se souvient pas des faits, car il en a commis trop".

Déjà détenu à la prison de Draguignan en préventive, Dylan Robert est mis en examen pour assassinat et tentative d'assassinat en bande organisée dans l'enquête sur le meurtre d'un adolescent sur un point de deal en août 2021 à Marseille. Des poursuites qui, selon son avocate, Me Valérie Coriatt, sont "une honte judiciaire sur le terrain de la preuve". Le jeune homme sera par ailleurs jugé le 25 octobre dans un autre dossier, une histoire de car-jacking.