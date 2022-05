Drame dans le Finistère : le maire de Plogoff fait part de son incompréhension

Les habitants de Plogoff sont chamboulés. Ce jeudi, trois personnes ont péri au large, emportés par une vague alors qu'ils pêchaient. Les deux adultes, âgés de 55 ans pour le père et de 33 ans pour la mère, avaient été récupérés vers 19h30 en arrêt cardio-respiratoire, mais les secouristes ne sont pas parvenus à les ranimer. Le corps sans vie de l'enfant, âgé de 12 ans, a été repêché peu après 22 heures.

Les trois autres enfants du couple, âgés de 13 à 15 ans, ont assisté impuissants au drame. Comment une telle catastrophe a-t-elle pu se produire ? Le maire de Plogoff, commune de 1.200 habitants, a fait part de son incompréhension au micro d'Europe 1. "Je suis totalement bouleversé", a confié Joël Yvenou. "Je ne comprends pas, il n'y a jamais eu de problème dans ce port. Ce n'est pas un endroit qui est manifestement dangereux. Mais on ne va pas sur une digue quand il y a la mer qui passe par-dessus. Quand je suis arrivé à 18h45, ça passait dans tous les sens. Il y avait énormément de houle."

Un drame qui soulève de nombreuses interrogations

Joël Yvenou détaille que la famille a été "projetée avec une grosse vague". "Ont-ils pris des risques en voulant voir de plus près... Je n'ai pas de réponse", se lamente-t-il.

Le maire du village situé à l'extrémité du Cap Sizun a tenu à faire passer un message au public : "Soyez extrêmement vigilants. On arrive en période estivale. Quand on vient au bord de la mer comme cela, on n'est pas à l'abri de faire une mauvaise rencontre avec la mer."