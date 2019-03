Dordogne : deux fillettes et leur père retrouvés morts

Deux fillettes de 6 et 8 ans et leur père âgé d'une soixantaine d'années ont été retrouvés morts, jeudi à leur domicile de Gout-Rossignol, dans le nord de la Dordogne, possible conséquence d'une séparation. L'alerte a été donnée par l'école des enfants, étonnée de leur absence. La mère des fillettes, qui vit séparée du père depuis peu, s'est rendue au domicile de Gout-Rossignel en compagnie de la maire du village, selon les gendarmes cités par France Bleu Périgord, qui a révélé l'information.

Elles y ont découvert les trois corps dans la même pièce, mais aucune arme n'a été découverte près des corps, selon les gendarmes, qui sont chargés de l'enquête. Le parquet de Périgueux, contacté, n'a dans un premier temps souhaité faire aucun commentaire sur le drame.