Dordogne : Rachida Dati lance le «Printemps de la ruralité» pour «désenclaver» la culture

La ministre de la Culture, Rachida Dati, a lancé lundi le "printemps de la ruralité", concertation nationale sur l'offre culturelle qu'elle veut "désenclaver", lors d'un déplacement en Dordogne. "Il faut que le ministère de la Culture désenclave. Il faut qu'il s'ouvre. La culture ce n'est pas Paris, même si je suis élue parisienne. Il faut s'ouvrir, il faut accepter que la culture, ça peut venir par le bas", a déclaré la ministre lors d'un point presse dans la salle de cinéma de Nontron, au nord de Périgueux.

"L'exclusion n'est pas qu'en banlieue"

Rachida Dati faisait dans ce bourg d'environ 3.000 habitants, sous-préfecture du département, son deuxième déplacement en tant que membre du gouvernement, après une première sortie en banlieue parisienne. Au programme, chantier d'un château du XVIIIe siècle transformé en "pôle expérimental des métiers d'art", rencontre d'étudiants de l'École nationale supérieure des arts décoratifs (ENSAD) de Paris qui suivent à Nontron un programme post-master décentralisé, dédié au "design des mondes ruraux", et visite de la médiathèque et lancement du "Printemps de la ruralité".

Cette concertation nationale vise à "susciter et partager un grand nombre de contributions sur la place de la culture dans les territoires ruraux et le rôle que l'État peut jouer en appui des collectivités", selon son discours. Deux personnalités seront prochainement désignées pour contribuer à la réflexion et des Assises nationales de la culture en milieu rural seront organisées dans deux mois pour "valider une feuille de route". "La culture, c'est normalement ce qu'il y a de plus démocratique ; dans les faits, cela ne l'est pas tant que ça (...) L'exclusion n'est pas qu'en banlieue. Les zones rurales, c'est aussi les grands oubliés", a insisté la ministre à l'adresse des "22 millions de Français qui vivent dans la ruralité".

Rachida Dati a également annoncé que le programme d'études délocalisé de l'ENSAD, cofinancé par l'Etat, serait étendu à quatre autres territoires autour du design des massifs montagneux (dans le Puy-de-Dôme) ainsi que des mondes forestiers, littoraux et insulaires dans des lieux restant à déterminer.