Disparus des Deux-Sèvres : à Prahecq, les habitants sont bouleversés

Après la découverte de deux corps à Prahecq, dans les Deux-Sèvres, qui semblent être ceux de Leslie et Kévin, les examens médico-légaux ont débuté ce dimanche afin de déterminer la cause des décès et dater la mort des victimes. Les résultats complets de l'autopsie sont attendus dans les prochaines 24 heures. Trois suspects ont été mis en examen et écroués dans cette affaire. Deux pour assassinat, le troisième pour enlèvement et séquestration. À Prahecq, où Leslie et Kevin ont été aperçus pour la dernière fois, c'est la sidération.

"On ne s'attend pas à ce que ça arrive si près de chez nous"

Au niveau de la place centrale de ce village de 2.000 habitants, la boulangerie, la mairie et le restaurant font face à l'église. Un sac de courses à la main, Chloé et Victor remontent la rue voisine, accompagnés simplement du bruit de leurs pas. "Quand je me promène, je vois souvent des petites mamies, des petits papys se promener. Je ne m'imagine pas du tout des enlèvements, des meurtres", rapporte Chloé au micro d’Europe 1.

"On ne s'attend pas à ce que ça arrive si près de chez nous. On se dit toujours que ça arrive uniquement chez les autres", ajoute Victor. Patrick, 50 ans et agent communal dans la commune de Prahecq, a bien connu Tom et Kevin : "On pouvait les voir au café, ils étaient souvent avec nous, on s'amusait au baby foot, on s'amusait à jouer aux fléchettes", déclare Patrick au micro d’Europe 1.

Il était sympa, poursuit le quinquagénaire. Même s'il confie que dans le village, tout le monde savait que Tom, l'un des trois suspects de l'affaire, consommait de la drogue. "Dans Prahecq, tout le monde savait qu'il touchait. Mais on ne savait pas qu'il faisait du trafic", ajoute Patrick. La disparition du jeune couple est-elle liée au trafic de stupéfiants ? Cette piste n'est pour le moment pas écartée par les enquêteurs.