Disparus des Deux-Sèvres : quelles sont les prochaines étapes de l'enquête ?

Si on ne sait toujours pas officiellement si les corps retrouvés ce samedi à Puyravault sont ceux de Leslie et Kevin, l'enquête se poursuit. Un troisième suspect a été mis en examen ce week-end pour assassinat, enlèvement et séquestration. Quelles vont être les prochaines étapes de cette enquête ?

Définir les causes de la mort

La prochaine étape sera celle de l'autopsie. Les deux corps retrouvés vendredi soir et samedi près de la commune de Puyravault ont été transportés à l'Institut de recherche criminelle de la Gendarmerie nationale à Pontoise. Les analyses ont commencé dimanche après-midi et vont se poursuivre ce lundi.

Dans un premier temps, les enquêteurs vont tenter de déterminer l'identité des corps, puis les causes de la mort. Enfin, ils tenteront de déterminer l'un des détails les plus importants, l'heure exacte de la mort. Trois hommes ont été mis en examen pour enlèvement et séquestration, mais deux seulement le sont pour assassinat. Ce qui laisse a pensé que le couple n'a peut-être pas été tué immédiatement après sa disparition.

Un règlement de comptes sur fond de trafic de drogue ?

Le procureur de Poitiers devrait s'exprimer très prochainement pour revenir en détail sur la chronologie des faits. Pour l'heure, plusieurs zones d'ombre restent encore à éclaircir, à la tête desquelles le mobile. La piste d'une disparition sur fond de trafic de stupéfiants n'est pour le moment pas écartée.