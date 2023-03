Disparition de Leslie et Kévin : ce que l'on sait de l'enquête en cours

L'affaire tournait en rond depuis plus de trois mois. L'enquête sur la disparition de Leslie et Kevin a peut-être fait un pas en avant. Ce jeune couple de 22 et 21 ans n'a plus donné signe de vie depuis le 26 novembre dernier, après une soirée passée à Prahecq, près de Niort dans les Deux-Sèvres. Un proche, prénommé Tom T., a été arrêté et placé en garde à vue mardi.

Une information judiciaire pour enlèvement et séquestration a été ouverte

"Il y a tellement de versions qui ont été dites qu'on ne sait même plus où on va." Lors d'une battue organisée début janvier à Prahecq, Tom n'avait pas hésité à se présenter face au micro pour exprimer ses questionnements. "Au début, il y avait des pistes, maintenant il y en a d'autres", avait-il indiqué.

Moins de deux mois plus tard, après plus d'une centaine d'auditions et des dizaines de prélèvements effectués, les enquêteurs semblent avoir trouvé une vraie piste. Celle-ci les a menés directement vers ce même Tom T., interpellé mardi matin en Vendée. Leslie et Kevin devaient passer la nuit chez lui à Prahecq, lorsque le couple s'est volatilisé fin novembre. Depuis, une information judiciaire pour enlèvement et séquestration a été ouverte.

Des incohérences entre le récit d'un suspect et le bornage de son téléphone

S'il a toujours assuré être totalement étranger à cette disparition, l'enquête aurait toutefois relevé des incohérences entre le récit de Tom T. et le bornage de son téléphone. Mercredi, un second individu âgé de 22 ans a également été interpellé à La Rochelle dans le cadre de cette même affaire qui pourrait être liée à un trafic de stupéfiants. Au terme de 48 heures de garde à vue, Tom T. doit être présenté ce jeudi devant un juge d'instruction à Poitiers pour une possible mise en examen. Reste maintenant à savoir pour quel motif.