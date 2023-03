Disparus des Deux-Sèvres : pour les habitants, «ça fait mal au cœur de voir des jeunes tués comme ça»

Au lendemain de la découverte de deux corps à Puyravault, on ne sait toujours pas encore officiellement si ce sont bien ceux de Leslie et Kevin, portés disparus depuis trois mois. En attendant l'avancée de l'enquête, trois personnes ont été mises en examen, dont deux pour assassinats. Europe 1 s'est rendue en Charente-Maritime où les habitants ont appris la nouvelle et ont partagé des sentiments contrastés, de la compassion à l'égard du jeune couple, mais un certain fatalisme lorsqu'il s'agit d'évoquer le trafic de drogue.

"On entend beaucoup parler de drogue"

Dans le village de Courçon, à quelques kilomètres des hameaux où ont été retrouvés les corps ce samedi, l'affaire semble passée inaperçue à l'heure du marché ce matin. "Oui, c'est près de chez nous, mais on ne parle pas trop de ça", reconnait une habitante.

Mais pour Virginie, l'une des commerçantes, la mort du jeune couple ne peut être liée qu'au trafic de stupéfiants, de plus en plus répandu dans la région. "Non, ça ne m'étonne pas trop parce qu'on entend beaucoup parler de drogue. Même dans des tout petits villages, on en entend de plus en plus. On voit de plus en plus de personnes qui se déplacent pour venir chercher des produits. Même devant l'école de ma fille, il y avait une brigade cynophile pour faire des contrôles. Mais c'est quand même très choquant, surtout pour les parents qui vont devoir vivre avec ça. Et sincèrement, si ça arrivait à ma fille, je m'en remettrais pas."

Peu importe le mobile, le constat est le même pour Chantal : un tel drame ne devrait pas arriver. "Ça fait mal au cœur de voir que des pauvres jeunes ont été tués comme ça, que ce soit pour des stupéfiants ou autre chose, la mort est toujours la même. Je trouve que c'est horrible de voir que l'on puisse tuer quelqu'un, même pour de la drogue." L'enquête se poursuit ce dimanche avec l'autopsie des corps retrouvés près de Puyravault. Un compte rendu des résultats devrait être rendu public lundi dans l'après-midi.