Disparition de Lina : les recherches reprennent mercredi en Haute-Saône

Les recherches pour tenter de localiser Lina, adolescente de 15 ans disparue en septembre à Plaine (Bas-Rhin), ont repris pour une deuxième journée dans le secteur de Saulx en Haute-Saône, a-t-on appris de source gendarmerie. Des recherches avaient eu lieu sans résultat la semaine dernière dans les Vosges. Elles ont repris mardi, cette fois dans une forêt de Haute-Saône à plus de 130 km du lieu de la disparition de l'adolescente. Les enquêteurs suivent la trace du suspect numéro 1 : un automobiliste qui serait passé à cet endroit ce jour-là.

"Je pense que si, malheureusement, le corps de Lina est là-bas, c'est un pur hasard"

Dans cette petite commune de 900 habitants, les fouilles des gendarmes ne sont pas passées inaperçues. Tout le monde en parle depuis mardi. Pascal ne s’attendait pas à ce qu’on vienne chercher Lina ici. "Sachant que l'affaire a eu lieu en Alsace et à Besançon, c'est vrai qu'on est un peu surpris qu'ils viennent aux alentours de notre village. Je pense que si, malheureusement, le corps de Lina est là-bas, c'est un pur hasard. Il ne doit pas y avoir beaucoup de fréquentation", indique-t-il.

Au café du village, Jérôme et le patron sont eux aussi étonnés. Ils le seraient encore plus si le corps de Lina était effectivement retrouvé dans cette forêt d’une centaine d’hectares. "Je pense qu'elle ne doit pas être ici parce que depuis septembre, avec tous les chasseurs qu'il y a autour, ils auraient retrouvé quelque chose avec les chiens qui auraient pisté", avance-t-il. Même si on est ici à 130 km du lieu où vivait Lina, tout le monde suit l’affaire de près et chacun a une pensée pour la jeune fille et sa famille.