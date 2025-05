États-Unis : la chanteuse américaine Jill Sobule meurt dans l'incendie de sa maison à l'âge de 66 ans

La chanteuse américaine Jill Sobule est décédée ce 1er mai dans l'incendie de sa maison, dans le Minnesota. Interprète des tubes à succès comme "Supermodel" ou "I Kissed a girl", la native de Denver aura marqué durablement le paysage musical américain.



Elle a marqué le monde de la musique. Ce jeudi 1er mai est décédée la chanteuse Jill Sobule, interprète notamment du tube "I Kissed a girl", sorti en 1995. L'Américaine de 66 ans est décédée dans l'incendie de sa maison à Woodbury, dans le Minnesota, ont annoncé des médias américains. L'origine de l'incendie n'est pas encore connue.

Trois décennies de carrière

"J'ai perdu une cliente et une amie aujourd'hui. J'espère que sa musique, sa mémoire et son héritage continueront à vivre et à inspirer d'autres personnes", a confié dans un communiqué John Porter, son manager. Jill Sobule laisse derrière elle près de 30 ans de carrière, pas moins de 12 albums et nombreux tubes.

C'est le cas notamment de Supermodel que les spectateurs ont pu découvrir dans le film Clueless mais aussi et surtout de I Kissed a girl, sorti en 1995. Un titre qui aborde la question de l'homosexualité, ce qui lui vaudra d'être interdit de diffusion sur plusieurs radios américaines.

Un concert hommage bientôt organisé

Malgré cela, le titre se classera 67ème dans le classement Hit 100 américain de la même année, et il entrera même dans le top 20 du billboard "modern rock", marquant durablement son succès. Un titre qui d'ailleurs, connaîtra de nouveau un certain succès en 2008, alors que Katy Perry sort, elle aussi, une chanson répondant au même titre.

Jill Sobule devait se produire à Denver, sa ville natale, dans les prochains jours. Un concert sera organisé dans la ville du Colorado, pour lui rendre un dernier hommage.