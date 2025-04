Mort du pape François : pourquoi la cause de la mort du souverain pontife interroge ce médecin

Le décès soudain du pape François, survenu ce lundi des suites d’un AVC, a bouleversé le monde entier. Alors qu’il semblait pleinement investi dans sa mission, la soudaineté de sa disparition interroge. Invité de "On marche sur la tête" ce mardi, le professeur Jean-Jacques Zambrowski exprime sa surprise.



Le décès du pape François, mort d'un AVC, ce lundi, a suscité de nombreuses émotions à travers le monde. Son départ soudain, après avoir semblé poursuivre sa mission avec force et courage jusqu'aux derniers instants, a laissé perplexes de nombreux scientifiques, comme Jean-Jacques Zambrowski, médecin et invité de l'émission On marche sur la tête ce mardi.

"Il est mort, nous disent les communiqués, d'un accident vasculaire cérébral. Mais il y a une surprise parce qu'il avait des traitements, des médicaments qui étaient destinés, en principe, à éviter un AVC", argumente le professeur, tout en soulignant que le pape paraissait certes "affaibli", mais "pas mourant", à la veille de sa disparition.