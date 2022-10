Disparition de Justine Vayrac : des perquisitions menées au domicile du principal suspect

Le mystère de la disparition de Justine Vayrac reste entier. Les forces de l'ordre ont mené plusieurs perquisitions. Le principal suspect est un jeune homme qui aurait passé la soirée avec la jeune fille de 20 ans. C'est lui qui aurait raccompagné Justine à la sortie de la discothèque. Plusieurs éléments pèsent contre lui, en raison notamment des traces de sang retrouvées à son domicile et dans sa voiture.

La procureure de la République de Brive, Émilie Abrantes, a fait un point sur l'affaire. "Des perquisitions ont été menées au sein du domicile de l'intéressé ainsi que dans son véhicule. Des opérations de police technique et scientifique ont été effectuées, lesquelles ont permis de mettre en évidence la présence de traces de sang au sein du domicile de l'intéressé, dans sa chambre, mais également dans son véhicule au niveau du pommeau de levier de vitesse."

Le sac à main de Justine calciné

Emilie Abrantes poursuit : "Le sac à main de Justine, contenant des effets personnels, a été découvert calciné à proximité du domicile du garde à vue à l'extérieur de ce dernier." Le sac a très précisément été découvert à Beynat, village situé à une vingtaine de kilomètres à l'est de Brive. Une information judiciaire doit être ouverte au pôle criminel de Limoges.

L'étudiante était maman d'un petit garçon

La mère de Justine Vayrac s'est inquiétée de ne pas avoir de nouvelles depuis dimanche car elle entretient des relations "fusionnelles" avec sa fille qui "habite à 50 mètres de chez" elle, à Tauriac (Lot), à une quarantaine de kilomètres de Brive, a-t-elle expliqué à un correspondant de l'AFP. Justine Vayrac, mère d'un enfant de deux ans et demi, n'a plus été vue depuis dimanche matin, vers 4 heures, près de la boîte de nuit "La Charrette" où elle passait la soirée.

Elle avait ajouté que Justine Vayrac ne vivait plus avec le père de son enfant, qui habite à Toulouse, mais que les choses entre eux se passaient "bien" et qu'elle avait la garde du petit garçon. D'après l'avis de recherche diffusé par la police, la jeune femme a des cheveux châtains mi-longs et lisses, des yeux clairs et mesure 1,65 m. Au moment de sa disparition, elle portait une robe rose pastel et des baskets blanches de marque Converse.