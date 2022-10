Disparition de Justine Vayrac : à Brive-la-Gaillarde, l'incompréhension des habitants

Qu'est-il arrivé à Justine Vayrac ? La jeune fille de 20 ans est portée disparue depuis ce dimanche. L'enquête est en cours et un suspect a été placé en garde à vue. Des traces de sang retrouvées dans la voiture et au domicile du principal suspect sont examinées. L'affaire a ébranlé la commune de Brive-la-Gaillarde. Devant la boîte de nuit ou la jeune femme a été vue pour la dernière fois, l'ambiance est très pesante. Des affiches montrant le visage souriant de Justine frappées des mots "disparition inquiétante" sont encore accrochées dans tous les commerces avoisinants.

A Brive-la-Gaillarde, le prénom de Justine est sur toutes les lèvres

Prune et Majda font le ménage dans une entreprise accolée à la discothèque et avouent avoir frissonné en passant devant. "J'ai vu ça dans les journaux, ça m'a choqué", lance la première. "On est effrayé." Sa collègue partage son désarroi au micro d'Europe 1 : "Pourtant, le quartier a l'air très calme. Mais vous voyez, on ne sait pas les gens qu'on côtoie, on ne les connaît pas... Ils peuvent être n'importe qui." Et depuis que le parquet a parlé de ces traces de sang retrouvées dans la voiture du suspect, sur son levier de vitesse, ainsi que d'un sac à main de Justine découvert calciné loin de son domicile, le nom de la jeune fille est sur toutes les lèvres, comme l'explique le patron du tabac situé dans la rue de la boîte de nuit.

"C'est le principal sujet de discussion", déclare-t-il. "Ça tourne en boucle sur toutes les télés, toute la journée je vais entendre parler de ça encore."

Et tous attendent avec impatience de nouvelles informations. Alors que les recherches vont se poursuivre dans le secteur du Bénin et que la garde à vue du suspect devrait se terminer dans la matinée.