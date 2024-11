Pas-de-Calais : un corps découvert sur une plage

Un corps sans vie a été récemment découvert sur une plage de Marck, près de Calais, et une enquête a été ouverte pour "recherche des causes de la mort", a déclaré jeudi le parquet de Boulogne-sur-Mer à l'AFP. Découvert dimanche après-midi, ce corps "était très altéré" et aucune identification immédiate n'a été possible, selon le parquet. L'enquête, confiée au commissariat de Calais, aura pour objet "de déterminer dans la mesure du possible les causes du décès" et "d'identifier cette personne" afin d'établir, s'il s'agissait d'un migrant, "si elle peut être rattachée à un naufrage".

>> LIRE AUSSI - Un homme tué au cours d'une altercation près de Lyon

Au moins 70 candidats à l'exil morts en tentant de traverser la Manche

Au moins 70 candidats à l'exil sont décédés en tentant de traverser la Manche pour rejoindre l'Angleterre depuis le début de l'année, selon la préfecture du Pas-de-Calais. Ce chiffre fait de 2024 l'année la plus coûteuse en vies humaines depuis l'apparition en 2018 du phénomène des traversées de la Manche sur de petites embarcations, appelées "small boats". La découverte de ce corps à Marck porte à quatorze le nombre de cadavres découverts en mer ou sur les côtes du nord de la France depuis le 30 octobre, selon un décompte de l'AFP à partir de sources officielles.

Un autre corps humain avait été retrouvé mercredi sur une plage de la Somme, lui aussi dans un état très détérioré. Le 23 octobre, au moins trois migrants étaient décédés dans un naufrage, pour lequel les autorités évoquaient de possibles victimes disparues. Le parquet avait fait état quelques jours plus tard d'une "interrogation" persistante en raison d'un écart entre le nombre de personnes repêchées et certains témoignages sur le nombre de passagers à bord.

Des associations d'aide aux migrants ont recensé une dizaine de personnes manquant à l'appel après ce naufrage.