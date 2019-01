Des restes de corps humains retrouvés dans une canalisation

Des petits morceaux de corps humains ont été découverts dans une canalisation bouchée à Issoire, dans le Puy-de-Dôme, ont rapporté vendredi le parquet et des gendarmes. C'est un plombier qui intervenait jeudi après-midi dans un salon de coiffure du centre-ville qui a fait la macabre découverte.

Recherche de l'ADN. Une autopsie a été réalisée vendredi après-midi sur des "lanières de deux centimètres de chair et d'os", a indiqué le parquet, confirmant une information du journal Le Parisien. Les analyses ont pour but de déterminer de quelle partie du corps ces restes proviennent et de rechercher de l'ADN permettant d'identifier la victime si celle-ci avait été fichée de son vivant. La médecine légale devra aussi déterminer quel "ustensile" a été utilisé pour arriver à un tel résultat.

Un appartement squatté. L'appartement situé au-dessus du commerce était inoccupé et régulièrement squatté, toujours de mêmes sources. L'enquête a été confiée à la section de recherche de Clermont-Ferrand, qui a également investi un second appartement d'Issoire, maculé de sang et dont l'occupant est porté disparu depuis plusieurs jours.