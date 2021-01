Des policiers se jettent dans la Seine pour secourir un voleur : "On savait qu'il fallait y aller"

TÉMOIGNAGE

Leur réactivité a permis d'éviter "une fin dramatique". Comme le relatait Europe 1 samedi, dans la nuit de jeudi à vendredi, quatre policiers ont plongé dans la Seine à Alfortville, dans le Val-de-Marne, pour rattraper un adolescent de 17 ans qui avait tenté d'échapper aux forces de l'ordre après avoir volé une moto. Au micro d'Europe 1, l'un des protagonistes, Matthieu, brigadier-chef à la brigade anti-criminalité (BAC), revient sur le déroulé des événements.

L'incident s'est déroulé vers deux heures du matin, quand les forces de l'ordre surprennent deux jeunes en train de pousser une moto. À la vue des policiers, ces derniers prennent la fuite, l'un d'eux sautant dans la Seine au niveau du pont d'Ivry. "Il a continué son chemin pour essayer de traverser la Seine mais c'était impossible", raconte Matthieu, "je le voyais qui coulait, du coup, j'ai sauté juste à côté de lui".

"Tu ne vas pas mourir"

En difficulté dans l'eau, le jeune homme âgé de 17 ans "n'arrêtait pas de répéter : 'Je vais mourir'", se souvient encore le policier, qui raconte avoir maintenu l'adolescent hors de l'eau en attrapant la poignée de son sac à dos. "Je lui ai dit : "Tu ne vas pas mourir ! Lève la tête et respire.'"

Matthieu est ensuite aidé par ses collègues, dont il salue "le professionnalisme". "Ils ont réussi à trouver une longue chaîne pour me la jeter, et j'ai pu me tenir. Ça m'a permis de le garder hors de l'eau en attendant que les collègues puissent nous sortir".

"Heureusement, ça se termine bien"

Au lendemain des faits, Matthieu reconnaît avoir éprouvé "de l'appréhension" au moment de sauter dans les froides eaux de la Seine. "Forcément, avec les températures, on sait très bien qu'il va falloir être fort. Mais quand on a vu le jeune homme qui coulait, on savait qu'il fallait y aller", explique-t-il.

Et le policier de conclure : "Si tout le monde n'avait pas été là, on aurait eu une fin dramatique. Heureusement, ça se termine bien". Le jeune homme a été hospitalisé en état d'hypothermie. Le second suspect repéré a lui aussi été interpellé. Il est également âgé de 17 ans et a été placé en garde à vue.