«Des gens sont venus en tuer d'autres», les habitants sous le choc après la rixe mortelle dans la Drôme

Un jeune de 16 ans a été tué par arme blanche et deux hommes grièvement blessés, dans la nuit de samedi à dimanche lors d'une rixe en marge d'une fête dans un village de la Drôme. Un groupe d'au moins une dizaine de personnes s'est rendu au milieu de la nuit à Crépol, village à 20 kms au nord de Romans-sur-Isère et où se tenait une "soirée privée" dans la salle des fêtes de la commune. 18 personnes auraient été blessées. Deux jours après, les habitants sont toujours sous le choc.

"Ils sont venus avec des couteaux, des pavés"

Le petit village de 500 habitants est encore sous le choc. Pour cette habitante, il y a eu une volonté de faire du mal de la part de ces jeunes. "Ils ont attendu la fin du bal que les gens soient dehors et là, ils se sont mis à tuer des gens. Voilà ce qui s'est passé. Ils sont venus avec des couteaux, des pavés. Je suis désolée, ce sont des gens qui sont venus tuer d'autres gens", lance-t-elle.

"On n'est pas dans une cité, on est à la campagne"

L'enquête ne fait que commencer. Mais le procureur de Valence accrédite cette thèse d'une expédition programmée par ces jeunes, qui seraient venus à plusieurs voitures de Romans-sur-Isère, à 20 minutes, probablement en provenance du quartier sensible de la Monnaie, à un possible règlement de compte. Même si on en ignore encore, à cette heure, la cause exacte.

"C'est une honte. Être confronté à ça dans un village, dans la campagne, ce n'est pas possible. Qu'est-ce qu'on fait ? On arrête les balles. On n'est pas dans une cité, on est à la campagne. Je ne sais pas si vous avez vu autour de vous, c'est que des champs, tout le monde se connaît. C'est horrible, ça a choqué tout le monde", témoigne Paul, habitant de Crépol. Devant la salle des fêtes où a eu lieu la bagarre, les habitants ont déposé quelques bougies et un chœur en hommage au jeune homme décédé.