Des agents de la métropole de Strasbourg soupçonnés de vol d'aide alimentaire

Plusieurs agents de l'Eurométropole de Strasbourg sont soupçonnés d'avoir détourné de l'aide alimentaire devant être livrée à des organisations caritatives notamment aux Restos du Cœur, a indiqué mardi le président de l'Eurométropole Robert Herrmann.

Une plainte déposée. "Plusieurs agents semblent concernés, entre cinq et dix", a-t-il précisé, confirmant une information des Dernières Nouvelles d'Alsace (DNA). "Alertés sur des soupçons de détournements de marchandises à bord de véhicules de la collectivité, la ville et l'Eurométropole de Strasbourg ont, sans tarder, diligenté une enquête administrative interne et viennent de déposer plainte contre X auprès de la police nationale afin que lumière soit faite", a indiqué, sans plus de détails, la municipalité de Strasbourg, dans un communiqué.

La ville et l'Eurométropole organisent gratuitement l'acheminement des denrées alimentaires collectées par la Banque alimentaire vers les lieux de distribution des organisations caritatives. "L'enquête de police dira si cela est le fait de personnes qui se servaient pour leurs propres besoins, ce qui semble être le cas, ou pour un trafic et depuis quand", a souligné Robert Herrmann.

"Pas des grosses quantités". Contacté, le président des Restos du Cœur du Bas-Rhin, Daniel Belletier, a indiqué avoir été informé "par les services de la ville", alors que les manquements constatés étaient jusqu'alors plutôt mis sur le compte "d'erreurs de préparation". "A priori, ce n'était pas des grosses quantités, sinon on s'en serait aperçu", a-t-il estimé.