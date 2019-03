La collecte nationale des restos du Cœur est lancée : "Il n'y a pas de petits dons"

REPORTAGE

Ils espèrent rassembler 8.000 tonnes de denrées alimentaires. Comme chaque année, les Restos du Coeur lancent leur collecte nationale pour continuer à pouvoir aider les plus démunis, notamment pendant l'été. Les bénévoles de l'association se mobilisent ce vendredi et ce samedi dans près de 7.000 magasins partout en France. Europe 1 a suivi une partie de la collecte devant un supermarché parisien avec les membres de l'association fondée par Coluche en 1985.

Des anonymes devant les supermarchés. Chasuble rose sur le dos, les bénévoles des Restos du cœur accueillent les clients à l'entrée du supermarché avec un objectif en tête, les retrouver après le passage en caisse. Jenifer, une cliente, ressort de l'enseigne avec son chariot de courses rempli, elle a déboursé 30 euros pour la bonne cause : "J'ai acheté des choses qui peuvent se garder, du café, du thé, deux boites de tomate et trois de thon", explique-t-elle au micro d'Europe 1. "Je trouve que c'est une excellente initiative".

En plus des huit millions de repas que les Restos du Cœur doivent préparer, l'association prend également en charge les produits d'hygiène, particulièrement ceux pour les bébés. "Aux Restos, aujourd'hui, on a des structures qui accueillent spécifiquement les mamans et les bébés jusqu'à un an", rappelle Marie, bénévole. "Et on sait que tout ce qui est hygiène pour bébés, comme les couches, sont des choses assez chères. Donc c'est vrai qu'on le signale particulièrement".

Et une star sur le terrain. Les anonymes ne sont pas les seuls à se mobiliser pour les Restos du Cœur. Habitué du concert des Enfoirés, diffusé ce vendredi soir à 21 heures sur TF1, le chanteur Matt Pokora a décidé d'aller sur le terrain avec les bénévoles. "Il n'y a pas de petits dons, même un paquet de pâtes, une conserve... si tout le monde fait un petit geste comme ça, ce serait énorme !", rappelle le chanteur au micro d'Europe 1. "On profite des projeteurs braqués sur nous par notre métier pour les rediriger vers des nobles causes, comme les Restos [...]. C'est important pour moi d'aller sur le terrain, de voir comment les vrais warriors [guerriers, nldr] se débrouillent, pour montrer qu'on pense fort à eux", explique-t-il au micro d'Europe 1.

Avant de conclure : "Je suis là pour apporter ma pierre à l'édifice. Quand on sait l'importance des Restos du Cœur avec ses 130 millions de repas chaque année, c'est incroyable..."