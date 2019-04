Découverte d'une seconde charge explosive à Bastia, devant la direction des finances publiques

Une charge explosive a été trouvée lundi après-midi devant la direction des finances publiques de Bastia, quelques heures après une découverte similaire devant une trésorerie au nord de la ville, entraînant l'évacuation des agents et l'intervention des démineurs, a-t-on appris de source proche de l'enquête.

"Ça n'a pas explosé, c'est un avertissement". La charge découverte par un agent serait constituée d'un bidon et d'une mèche. Un périmètre de sécurité a été mis en place autour du centre des finances publiques, situé dans le centre ville, a précisé cette source. "On a découvert la même chose que ce matin devant la direction des finances publiques de Haute-Corse", a précisé à l'AFP Jean-Pierre Battestini, secrétaire général local de la CGT Finances Publiques qui a été évacué du bâtiment avec "une cinquantaine de personnes". "Les démineurs sont là. Ça n'a pas explosé, c'est un avertissement, c'est une charge pour impressionner et avertir mais malheureusement une nouvelle fois ce sont les finances publiques qui sont ciblées", a-t-il déploré.

Emmanuel Macron se rendra en Corse dans trois jours. Lundi matin, une charge explosive faite d'une centaine de grammes de tolite (ou trolite), un explosif à usage militaire fabriqué à partir de TNT, avait déjà été découverte devant le centre des finances publiques du Cap Corse, à Ville-di-Pietrabugno, en périphérie nord de Bastia (Haute-Corse). Ces découvertes interviennent à trois jours de la visite dans l'île, jeudi, du président de la République Emmanuel Macron, et fait suite à deux attentats ce week-end en Corse-du-Sud et Haute-Corse contre deux villas qui ont été en partie détruites.