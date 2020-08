Covid-19 et cigarettes : un tabacologue en faveur de l’interdiction "par précaution"

INTERVIEW

En Espagne, la Galice et les Canaries ont interdit vendredi de fumer en extérieur, si une distance de sécurité entre deux personnes ne peut pas être respectées, pour lutter contre l'épidémie de Covid-19. D’autres régions d’Espagne envisagent également de prendre cette même mesure. Alors quel est le risque de contamination par la fumée de cigarettes ? Aucune étude sur le sujet n’est formelle.

>> EN DIRECT -Suivez l'évolution de la situation du vendredi 14 août

Les particules fines peuvent porter jusqu'à neuf mètres

"En France, ce serait une décision raisonnable sur la base du principe de précaution", a estimé le tabacologue Yves Martinet​, également président du Comité national contre le tabagisme. "Globalement, les fumeurs et la vapoteurs toussent, et donc émettent des gouttelettes qui peuvent être contaminantes. D’autre part, la fumée est composée de particules fines qui peuvent être porteuses de virus et de bactéries. Cela a déjà été démontré pour d’autres maladies infectieuses. Il faut donc être prudent", a-t-il expliqué vendredi matin sur Europe 1.

>> LURE AUSSI - Pourquoi le prix des masques devrait chuter à la rentrée

"Les études montrent que quand quelqu’un fume à l’extérieur, il peut y a voir dans l’air des particules fines de nicotine, de goudrons et de particules fines jusqu’à neuf mètres", précise également le tabacologue. Il a également ajouté que, concernant le risque de contamination, la cigarette et la cigarette électronique devaient être mises sur le même plan.