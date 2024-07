Coups de couteau, victimes hors de danger... Ce que l'on sait de l'agression de deux rugbymen aux Sables-d'Olonne

Stupeur et incompréhension quelques jours après cette violente agression survenue dimanche dernier au petit matin aux Sables-d’Olonne en Vendée. Deux rugbymen de 20 ans du Racing Club Sablonnais ont été attaqués à la sortie d’une boîte de nuit par six personnes. Une agression d’une extrême violence à coups de couteau, qui a gravement blessé les deux jeunes sans histoire.

Les pronostics vitaux des deux victimes ne sont toutefois plus engagés, selon les informations d'Europe 1. Lucas, blessé à la rate, et Antonin, blessé au foie, ont été opérés avec succès. Même si l’état d’Antonin, cet espoir du rugby, reste préoccupant. Le jeune homme a été plongé dans le coma pendant trois jours après avoir échappé de peu à la mort, comme l'explique Grégory Roy, dirigeant du Rugby club Sablonnais. "Dans l’hélicoptère qui l’emmenait à Nantes, ça s’est joué à cinq minutes pour qu’il soit avec nous ou plus avec nous", assure-t-il.

L'un des auteurs présumés interpellés

Sauvés d’affaire donc, mais des carrières brisées. Notamment pour Antonin, 20 ans, joueur de rugby depuis l’âge de 4 ans. "C’est un joueur qui avait un bel avenir rugbystique devant lui, il devait aller en espoir au moins au stade Montois pour aller jouer avec l’équipe l’année prochaine", éclaire Grégory Roy.

Selon les informations d’Europe 1, un des auteurs des coups de couteau, identifié après avoir perdu sa sacoche dans la bagarre, a été interpellé. Les autres sont en fuite, mais activement recherchés.