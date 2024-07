Attaque au couteau aux Sables-d'Olonne : «Le danger est à nos portes», témoigne le frère de l'une des victimes

TÉMOIGNAGE

Une nouvelle rixe entre jeunes a éclaté à la sortie d'une boîte de nuit dans la nuit de vendredi à samedi dernier, aux Sables-d'Olonne. Deux jeunes âgés de 19 et 20 ans ont été gravement blessés au couteau par des individus qui les attendaient dans une ruelle. Quelques jours après ce drame, Clément, le frère de la victime de 19 ans, a réagi au micro d'Eliot Deval sur Europe 1. "On commence à se parler avec mon frère, mais on essaye de ne pas évoquer le sujet car c'est sa santé qui prime", a-t-il expliqué avec émotion. Avec le recul, le Vendéen, qui ne "se sent pas très bien" depuis cette nuit, a estimé que "le danger est à nos portes, alors que l'on pense que cela n'arrive qu'aux autres".

Ce matin, au micro de Pascal Praud, le maire de la ville, Yannick Moreau, jugeait que les agresseurs "n'avaient rien à faire en liberté".