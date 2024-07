INTERVIEW

Après l'agression au couteau de deux jeunes aux Sables-d'Olonne (Vendée) dans la nuit de vendredi à samedi dernier, les victimes sont toujours dans un état grave. Selon nos confrères du JDD, l'un est dans un coma artificiel tandis que l'autre a dû se faire retirer la rate. Le maire de la ville, Yannick Moreau, s'est scandalisé de cette agression. "On appelle cela une rixe, avec une poignée d'individus très mal intentionnés, avec des intentions criminelles", a-t-il expliqué au micro de Pascal Praud et vous, sur Europe 1. L'élu a déclaré que "nous vivons dans une société malade" et que les agresseurs "n'ont rien à faire en liberté". Il a enfin assuré que "ces personnes sont identifiées par le système de vidéoprotection de la ville et que la justice va disposer de nombreux éléments pour retracer le fil de cette fin de nuit dramatique".