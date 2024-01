Cold Case : deux plongeurs retrouvés 30 ans après leur disparition à Nice

Une affaire qui remonte à 1993. 30 ans après la disparition de deux plongeurs à Nice, leurs corps ont peut-être été retrouvés, à l'endroit même où la disparition avait été signalée. L'endroit porte le nom du "tombant des Américains", un site bien connu des plongeurs. Un spot magnifique mais aussi très dangereux. La découverte est due à l'acharnement d'un homme qui s'est mis en tête de résoudre ce mystère. En d'octobre dernier, il décide de plonger à plus de 100 mètres de profondeur pour retrouver les corps des disparus. Dans les profondeurs, il finit par apercevoir une combinaison et une bouteille et il décide de prévenir immédiatement les autorités.

À partir de ce signalement, les enquêteurs vont recenser l'ensemble des soixantaines de disparitions qui ont eu lieu dans le secteur. Pour mener à bien les investigations, les enquêteurs ont dû se mouiller et plonger. Mais à ces profondeurs, la tâche est difficile et risquée pour des hommes. Une importante opération est alors mise en place en collaboration avec la marine nationale. Pour limiter les risques, c'est un robot qui est envoyé pour effectuer la descente.

Une plongée à 103 mètres de profondeur

En décembre, le robot trouve un premier corps à 103 mètres de profondeur, puis un second dix mètres plus bas. Les corps, encore enveloppés par des combinaisons de plongée, sont remontés avec énormément de précautions. Reste maintenant à savoir s'il s'agit de Daniel et Christian. "Beaucoup d'indices nous font penser qu'il s'agit d'eux. Les corps ont été lestés par leur matériel", indique un adjudant de la gendarmerie maritime de Nice.

Une découverte qui a ravivé de nombreux souvenirs à Nice. "À l'époque ça a été une bombe, ça a fait la une de Nice-Matin. La découverte permet de faire un deuil complet", déclare le directeur du centre international de plongée. Des analyses ADN sont en cours pour identifier les corps.