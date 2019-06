CHU de Rennes : une patiente agresse quatre membres du personnel

Alors qu'une journée de mobilisation est organisée par quatre syndicats des personnels des urgences ce mardi, Francebleu révèle via le syndicat Sud qu'une patiente du CHU de Rennes a violemment agressé "un médecin, deux aides-soignantes et une infirmière".

Une agression d'une rare violence

L'agression a éclaté vers 9h15 ce lundi 10 juin et aurait été d'une rare violence. Le syndicat explique dans un communiqué que "les équipes se sont retrouvées à terre sous les coups" de la patiente. Il aura fallu pas moins de cinq agents de sécurité et quatre autres soignants pour la maîtriser. "Un médecin, deux aides-soignants et une infirmière ont déposé plainte au commissariat de Rennes à la suite des faits et ont déclaré un accident de travail". "C'est une personne dont je ne pourrai pas divulguer les problèmes de santé en raison du secret médical", a expliqué au Parisien le représentant du syndicat sud, Bertrand Audiger, aide-soignant au CHU.

"Elle s'est agitée subitement suite à une longueur dans la prise en charge des soins dû aux problèmes de lits d'aval sur l'hôpital", continue-t-il. Dans son communiqué, le syndicat précise que cette violence fait désormais partie du quotidien du personnel des urgences.