135 euros d'amende pour avoir fumé au volant devant son fils : "Je trouve ça assez énorme"

Une mère de famille a été verbalisée en février dernier pour avoir fumé dans sa voiture en présence de son fils, mineur. Contrevenant à une loi du Code de Santé publique, elle a reçu mercredi une amende de 135 euros. Une sanction sévère pour Christelle, comme elle l'a expliqué au micro d'Europe 1 jeudi.

135 euros pour une cigarette. Christelle accompagnait son fils de 17 ans à un stage lorsqu'elle a été arrêtée sur la route le 19 février dernier. Pour quel motif ? Elle fumait en présence d'un mineur. Les motards de la police qui l'ont arrêtée à Rochefort, en Charente-Maritime, se sont référés à l'article L3511–7–2 du Code de la Santé publique pour lui infliger une amende de 135 euros. Selon cette loi présentée par la ministre de la Santé Marisol Touraine en 2015, il est interdit de fumer dans un véhicule en présence d'un enfant de moins de dix-huit ans.

Plus de pédagogie et d'indulgence. "Je pensais que c'était jusqu'à 13 ans, je ne savais pas que c'était 18 ans", reconnaît la mère de famille. "Après j'assume. L'amende, je vais la payer mais je trouve ça assez énorme. Je suis seule avec mes enfants, je travaille très dur et me prendre une amende pour une cigarette dans ma voiture...". Christelle aurait préféré que les policiers "avertissent et qu'ils soient indulgents pour cette fois-là mais ça n'a pas été le cas."