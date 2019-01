Bretagne : 13 personnes mises en examen dans une enquête sur un trafic international de tabac

Treize personnes ont été mises en examen dans une enquête sur un trafic "en quantités industrielles" de tabac de contrebande venant principalement d'Arménie, de Roumanie et d'Ukraine, a annoncé vendredi le parquet de Rennes dans un communiqué.

Lundi, 200 gendarmes, dont des hommes du GIGN de Nantes, mais aussi des policiers, des fonctionnaires des douanes et des agents d'Europol, ont interpellé 21 personnes dans six régions, selon la même source. Agissant sur l'ensemble de l'Europe, cette organisation disposait "de plusieurs dizaines d'hommes de main placés sous ses ordres à Rennes, Saint-Brieuc, Nantes" mais aussi dans d'autres endroits en France.

Neuf personnes placées en détention provisoire. L'importation du tabac de contrebande s'effectuait par avion ou en voiture. Des véhicules de tourisme spécialement aménagés pouvaient contenir 400 cartouches, et certains voyages s'effectuaient même en camion (6.000 cartouches), précise le communiqué. Les enquêteurs ont compté plus de cent voyages durant le temps des investigations. Lors des interpellations, les forces de l'ordre ont saisi des sommes en espèce, des faux documents d'identité, quatre véhicules, d'importantes quantités de tabac et six armes de poing. Parmi les treize mis en examen, neuf ont été placés en détention provisoire et quatre placés sous contrôle judiciaire.