Bouches-du-Rhône : feu éteint sur un site classé Seveso à Rognac grâce aux 140 pompiers mobilisés

L'incendie s'était déclenché samedi à 19h30 dans les entrepôts de l'entreprise Spur spécialisée dans le traitement de déchets de Rognac, une commune en bordure de l'étang de Berre. "Le dernier foyer résiduel a été traité et est désormais éteint", indique la préfecture dans un point dimanche matin qui précise que cinq personnes ont été légèrement blessées par le sinistre.

Le feu qui s'était déclaré sur un site de traitement de déchets classé Seveso à Rognac, dans les Bouches-du-Rhône, est désormais éteint, selon la préfecture qui n'a pas relevé de toxicité dans l'air mais une pollution dans l'étang de Berre.

140 pompiers mobilisés

"De nouvelles analyses de l’atmosphère ont été effectuées et ne révèlent aucune toxicité. En revanche, une pollution de l’étang de Berre est constatée, causée par les eaux d’extinction de l'incendie qui n'ont pu être contenues par le bassin de rétention de l'exploitant, ajoutent les autorités.

Il s'agit d'un site classé Seveso en raison du traitement de déchets dangereux comme des pots de peinture, solvants ou aérosols, a précisé la préfecture à la presse.

Dimanche matin, 80 pompiers et une dizaine de gendarmes restaient mobilisés sur place pour cet incendie qui a nécessité l'intervention de près de 140 pompiers et 90 engins. La ligne TER entre Miramas et Pas-des-Lanciers a rouvert et le plan particulier d’intervention (PPI) a été désactivé.