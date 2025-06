Mauvaise qualité de l'air : trois départements du Sud-Est en alerte

Article Suggestions

Trois départements du Sud-Est, dont les Bouches-du-Rhône, ont été placés en alerte pour pollution de l’air ce vendredi. En cause : les fumées des incendies canadiens et l’arrivée de particules sahariennes. Marseille active la circulation différenciée et le stationnement résidentiel gratuit, tandis que des restrictions touchent aussi la navigation et les transports.