Besançon : un adolescent fuyant la police chute en scooter et se blesse grièvement

Un adolescent de 16 ans qui cherchait à se soustraire à un contrôle de police dimanche à Besançon a été grièvement blessé lors d'une chute à scooter qu'il conduisait sans casque et son pronostic vital est engagé, a indiqué lundi le procureur de Besançon. Son passager, âgé de 18 ans et plus légèrement blessé, est sorti de l'hôpital lundi, a précisé le procureur de la République de Besançon, Etienne Manteaux, lors d'une conférence de presse.

Le conducteur "est monté sur un trottoir"

Les faits se sont produits dimanche après-midi dans le quartier populaire de Planoise à Besançon. Vers 17h10, une patrouille de la brigade anti-criminalité (BAC) a repéré un scooter transportant "deux hommes sans casque" et dont "la plaque d'immatriculation était (...) dissimulée" par du scotch, a relaté Etienne Manteaux.

Les policiers, qui circulaient dans une voiture banalisée, "ont fait demi-tour pour procéder à un contrôle" mais le conducteur "est monté sur un trottoir et a accéléré" pour prendre la fuite, le véhicule de la BAC le suivant, a ajouté le magistrat. Selon le procureur, l'adolescent a "perdu le contrôle du scooter peu de temps après avoir évité deux piétons" et il a "violemment heurté quelque chose de dur au niveau de la tête".

Pronostic vital engagé

D'après plusieurs témoins, "le conducteur et son passager sont tombés seuls", sans choc avec la voiture de police, a souligné Etienne Manteaux qui invite "toute personne ayant des informations utiles pour comprendre les faits à se présenter à la police judiciaire de Besançon", en charge de l'enquête. Transporté en urgence au CHU de Besançon, le jeune homme a été opéré et son pronostic vital était toujours engagé lundi.

"Il souffre d'un traumatisme facial très important" et se trouvait encore dans le coma lundi après-midi, a expliqué Etienne Manteaux. Condamné pour des infractions à la législation sur les stupéfiants, le conducteur était sous contrôle judiciaire depuis juin 2016 avec interdiction de paraître dans la rue où a eu lieu l'accident.