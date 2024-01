Au Havre, l'agression violente d'une adolescente diffusée sur les réseaux sociaux

Voici un nouvel épisode de violence qui rappelle celui de Lyon mi-décembre, où la scène d'une jeune fille rouée de coups par d'autres adolescentes du même âge était diffusée sur les réseaux sociaux. Au Havre cette fois, des vidéos publiés jeudi soir, où l'on voit une jeune lycéenne agressée en pleine rue, font le tour de la toile. Celle-ci est battue, dénudée, et humiliée par quatre autres jeunes filles de son âge.

L'adolescente passée à tabac à deux reprises

Selon les premiers éléments de l'enquête, l'agression aurait eu lieu à la sortie du lycée. D'après les informations d'Europe 1, la jeune fille de 17 ans s'est rendue à l'arrêt de bus pour rentrer chez elle, et sur le chemin, trois autres filles âgées d'une quinzaine d'années lui ont tiré son sac, avant de l'insulter, de la rouer de coups et de lui tirer violemment les cheveux.

Cette scène d'une rare violence est filmée et diffusée par l'une d'elles en direct sur les réseaux sociaux. Sur cette vidéo, on peut entendre les différentes insultes proférées par ces adolescentes. S’ensuit alors un périple dans les rues du Havre. Les jeunes agresseurs sont rejoints par une quatrième fille, et suivent leur victime, la passent à tabac une seconde fois durant une dizaine de minutes, puis la forcent à se déshabiller.

L'enquête se poursuit pour identifier les jeunes agresseurs

À plusieurs reprises, elles la menacent de mort si elle dépose plainte ou si elle parle de cette agression à ses amis ou ses proches. Face caméra, elle est contrainte de s'excuser, toujours en direct sur les réseaux sociaux. Finalement, son calvaire s’arrête lorsqu’un couple, témoin de la scène, lui vient en aide et la ramène chez elle.

Selon les informations d'Europe 1, l’origine du différend remonte à la semaine dernière. Un SMS envoyé à un ami commun aurait été l’élément déclencheur de l’agression. La victime a bénéficié de sept jours d’ITT auprès des médecins. L'enquête se poursuit pour identifier les quatre agresseurs.