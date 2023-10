Attaque au couteau à Arras : choc, émotion et confusion devant le lycée Gambetta

Une scène d'horreur puis l'effroi. Ce vendredi matin, aux alentours de 11h, un homme a fait irruption dans le lycée Gambetta d'Arras dans le Pas-de-Calais. Armé d'un couteau, il a tué un professeur et blessé trois autres personnes. Fiché S, il s'agirait d'un ancien élève d'origine tchétchène qui aurait crié "Allah u Akbar" au moment de commettre son acte. Sur place, le choc est colossal, à la fois du côté du corps enseignant, mais aussi des élèves et des parents.

Devant le lycée, se trouvaient plusieurs dizaines, voire centaines d'élèves qui se trouvaient pas à l'intérieur de l'établissement au moment de l'agression. Des familles se sont également rendues sur place pour attendre, depuis 12h environ, la sortie des élèves qui ont été confinés à l'intérieur. Face à cette situation particulièrement angoissante, des parents ont fondu en larmes et une maman a même perdu connaissance devant l'ampleur du choc émotionnel vécu, la peur rétrospective pour son jeune adolescent scolarisé dans ce lycée.

"N'y pas va ! Il est très dangereux"

Des témoignages d'enseignants, d'élèves, affluent depuis plusieurs minutes. Un professeur d'histoire, en partie témoin de l'agression, raconte l'agression d'un personnel de l'établissement par l'assaillant. "À ce moment-là, j'ai voulu intervenir très rapidement en lui disant 'mais c'est pas possible, vous ne pouvez pas faire ça' et j'ai vu qu'il me poursuivait. La personne qui était avec moi m'a dit 'N'y vas pas, il est très dangereux, il a des couteaux, tu n'as aucune chance.' J'ai donc fait demi-tour et j'ai dû m'éloigner. Je me suis barricadé derrière une porte vitrée". D'après cet enseignant, le jeune agresseur est retourné dans la cour et s'en serait pris à l'enseignant, qui a finalement succombé à ses blessures.

>> LIRE AUSSI - Samuel Paty : les écoles invitées à lui rendre hommage lundi

Une grande confusion règne donc autour de ce lycée. Les parents attendent des nouvelles et les élèves confinés attendent de pouvoir sortir de l'établissement dans un climat de grande angoisse. Un périmètre de sécurité a été établi tout autour de l'établissement et même été élargi par les forces de l'ordre. Emmanuel Macron est attendu sur place dans l'après-midi.