Annulation du concert de Bilal Hassani : le parquet de Metz ouvre une enquête

Le parquet de Metz a ouvert une enquête contre X suite à l'annulation du concert de Bilal Hassani, porte-drapeau revendiqué de la communauté LGBT+, a indiqué jeudi le parquet à l'AFP. Cette enquête a été ouverte pour "menace de délit contre les personnes en raison de leur orientation sexuelle, de provocation à la haine ou à la violence contre une personne en raison de l'orientation sexuelle et de provocation publique et directe non suivie d'effet à commettre un crime ou un délit", a précisé le procureur de la République adjoint, Thomas Bernard, indiquant que la Sûreté départementale est saisie de ces faits.

Un collectif avait crié à la "profanation"

Opposé au concert de Bilal Hassani, le collectif Lorraine Catholique avait crié à la "profanation", en pleine semaine Sainte, dans un message sur son blog largement relayé. Soutenu par Civitas, il appelait à une prière de réparation avant le concert, devant l'ancienne église, désacralisée depuis 500 ans. En raison des menaces formulées à l'encontre de l'artiste et de son public, Live Nation, producteur de la tournée de Bilal Hassani, avait finalement décidé "avec regret, tristesse et dépit", d'annuler le spectacle qui devait se tenir dans l'ancienne église Saint-Pierre-Aux-Nonnains, aujourd'hui salle de spectacles.

Dans cette affaire, les associations Stop Homophobie et Mousse ont par ailleurs déposé plainte contre Civitas auprès du parquet de Metz pour discrimination en raison de l'identité de genre, a indiqué mercredi leur avocat, Me Etienne Deshoulières.