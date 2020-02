Alerte enlèvement : la mère de Vanille retrouvée sans l'enfant

La mère de la petite Vanille, âgée de 1 an et pour laquelle une alerte enlèvement a été déclenchée samedi, a été retrouvée dimanche matin à Nantes grâce au dispositif de sécurité mis en place, a indiqué le procureur de la République d'Angers Eric Bouillard lors d'une conférence de presse. Nathalie Stéphan, 39 ans, est soupçonnée d'avoir enlevé sa fille et a été placée en garde à vue pour soustraction d'enfant. Vanille, elle, est en revanche toujours recherchée.

La mère, accueillie depuis la naissance de sa fille dans un foyer pour mères isolées ayant besoin d'un soutien matériel et psychologique, a laissé des indications à la police et les potentiels endroits dans la région où pourrait se trouver la petite. Des recherches sont actuellement en cours.

>> Plus d'informations à suivre