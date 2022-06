Ain : deux morts dans l'incendie d'un mobil-home à Priay

Deux personnes sont décédées dans la nuit de mercredi à jeudi dans un incendie qui a touché leur mobil-home dans un camping à Priay (Ain), a-t-on appris jeudi de sources concordantes. Le feu s'est déclaré vers 2h30 et a touché un seul bungalow, où les deux corps ont été retrouvés. L'incendie aurait rapidement été maîtrisé par les pompiers, rapporte le journal local Le progrès.

Un "geste suicidaire"

L'identification criminelle était sur les lieux jeudi afin d'identifier les corps. Les deux victimes sont un homme de 50 ans et sa mère âgée de 74 ans, qui résidaient à l'année dans le mobil-home dont ils étaient propriétaires, ont précisé les pompiers. La cause de l'incendie pourrait être "un geste suicidaire" de l'un des occupants de l'habitation, a-t-on ajouté. Des vérifications afin notamment de déterminer l'identité des victimes et l'origine du feu, ainsi qu'une autopsie, ont été ordonnées par le parquet, selon la gendarmerie.