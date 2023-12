Adolescent tué à Valenton : un mineur a «reconnu les faits» lors de sa garde à vue

Le mineur placé en garde à vue après qu'un adolescent a été tué au couteau à Valenton (Val-de-Marne) "reconnaît les faits" qui lui sont reprochés et sera présenté à un juge lundi "en vue de sa mise en examen", a indiqué dimanche soir le parquet de Créteil à l'AFP. "La mesure de garde à vue va être levée dans la soirée et le mis en cause conduit au dépôt du tribunal judiciaire de Créteil" avant d'être présenté lundi à un juge d'instruction, a précisé le parquet qui requiert "sa mise en examen des chefs d'homicide volontaire et de tentative d'homicide volontaire".

"Aucune notion de rivalité entre bandes"

"Le mis en cause a reconnu son implication dans les faits", précise le parquet de Créteil. Il s'était fait connaître de la justice pénale des mineurs à trois reprises et avait "fait l'objet de mesures éducatives", indique cette source sans davantage de précisions. Vendredi en début de soirée, un adolescent de 17 ans a été mortellement poignardé dans cette petite ville du centre du Val-de-Marne alors qu'il se rendait à un rendez-vous conclu sur un site internet pour vendre un jogging, selon une source policière.

Ce contexte de rencontre dans le cadre d'une transaction marchande est confirmée par le parquet dimanche soir. "Je confirme que le litige entre les victimes et un groupe composé de cinq à six personnes portait sur la vente d'un survêtement par la victime décédée à un membre du groupe", déclare cette source, qui rappelle qu'il n'existe "aucune notion de rivalité entre bandes" dans cette altercation, comme elle l'avait affirmé dès vendredi soir.

Un majeur a été blessé à la cuisse, sans pronostic vital engagé, indique encore le parquet. L'adolescent mortellement poignardé avait également subi un coup de couteau à cet endroit du corps. L'enquête, confiée au service départemental de la police judiciaire du Val-de-Marne, se poursuit pour "établir avec précision le contexte et la chronologie des faits et procéder à de nouvelles identifications et interpellations", conclut le parquet.

Selon le maire LR de Valenton, Metin Yavuz, la victime est originaire de la commune voisine de Sucy-en-Brie. L'élu a précisé que le secteur où l'adolescent a été mortellement poignardé "est totalement calme, pas du tout [connu] pour les faits" constatés vendredi.