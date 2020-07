14-Juillet : soirée bien plus calme qu'en 2019, quelques tensions en région parisienne

La soirée du 14-Juillet, dans le contexte particulier de l'épidémie de coronavirus, a été beaucoup plus calme qu'en 2019, selon une source policière. Quelques incidents ont toutefois été recensés en région parisienne.

Un pompier blessé par balles dans l'Essonne

Un bus a été incendié à Suresnes, dans les Hauts-de-Seine, après jet de mortiers. Six personnes ont été interpellées. Un appartement du 13ème arrondissement de Paris a également été incendié, sans qu'aucun blessé ne soit à déplorer. Des jets de mortiers ont enfin été signalés à Sèvres et Vanves, contre les commissariats, et d'autres visant directement les forces de l'ordre à Paris, Porte de Vincennes et Porte d'Orléans. Un sapeur-pompier a par ailleurs été blessé par balle en service, vers 23h30, à Étampes, dans l’Essonne. Les pompiers, appelés pour un feu dans le quartier sensible des Guinettes, ont essuyé au moins un tir par arme à feu. L'auteur est en fuite.

Un feu d'artifice tiré sans public

L'an dernier, dans le contexte sensible des manifestations de "gilets jaunes", 180 personnes avaient été interpellées à Paris, selon la préfecture de police. En raison des mesures sanitaires en vigueur, le feu d'artifice a cette année été tiré sans public, depuis la Tour Eiffel, avec une large zone d'exclusion visant à éviter tout rassemblement de personnes.