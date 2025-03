Week-end normand et festif pour le Millénaire de Caen / La tarte au sucre

Tous les week-ends, à 6h51 et 8h20, évasion touristique et gastronomique avec Vanessa Zhâ et Olivier Poels. Ils nous font découvrir quelques pépites du patrimoine, et des bons plans en France et à l'étranger. De quoi vous faire voyager !

Direction la Normandie ce dimanche matin

J’espère que vous avez du souffle : un millier de bougies pour un anniversaire, il va en falloir ! Caen fête son millénaire, 1.000 ans d’histoires. Et le coup d’envoi des festivités, l’inauguration, c’est très bientôt, le 20 mars à 19h14. Préparez-vous à être au sur place pile à l’heure. Alors pourquoi 19h14 ? C’est l’heure du coucher du soleil, l’heure où le dernier veilleur de nuit va tirer sa révérence : le 730ᵉ veilleur. Parce que depuis le 21 mars 2024, comme un compte à rebours avant le millénaire, matin et soir au lever du soleil et 1 h avant le coucher, une personne différente se relaie parmi les caennais ou vous les visiteurs de la région. Il veille sur la ville. Il est installé dans un abri de verre éclairé sur les remparts du château sans téléphone ni montre. Cette performance les veilleurs de Caen est une sorte d’union entre le passé et aujourd’hui.

Et après, qu’est-ce qui nous attend pour cette inauguration ?

Ça va être le feu, entre guillemets. Le cœur de l’inauguration, c'est le château. L’une de plus grosses enceintes médiévales en cœur de ville d’Europe. Le Château rouvre enfin, il est transfiguré. On peut enfin se promener sur la place centrale : plus de parking. Et justement, le 20 mars au soir, vous allez déambuler dans le château, dans le donjon, sur les remparts grâce à un spectacle immersif et pyrotechnique et interactif. Incandescences, crée par la compagnie La Machine. Les remparts eux vont être animés par une fresque monumentale, que le dessinateur B 959 a imaginée. Un simple trait de crayon, comme l’alinéa, qui retrace les petites histoires de Caen, ses monuments : les abbayes, même le phénix, la statue de l’université, qui date de 1432, la 3ᵉ université anglaise à l’époque après Oxford et Cambridge. Et ce n'est pas fini : la programmation va être riche tout au long de l’année : j'attends le grand parcours d’art contemporain en plein air va prendre place dès le mois de juin.

TARTE AU SUCRE

Plat que les gens du nord connaissent bien. L’histoire de cette tarte est liée à l’histoire de cette région et à son rapport avec le sucre. On raffine du sucre dans la région de Lille depuis 1675. Au début du 19ᵉ siècle, l’approvisionnement en cannes devient plus compliqué (blocus anglais).

L’empereur privilégie alors la betterave qui a l’avantage de pouvoir être cultivée chez nous. Elle nécessite un climat tempéré, pas trop chaud… comme celui du Nord de la France. Non loin des champs de betteraves, on installe des usines à raffiner le sucre et on perfectionne la technique. C’est donc tout naturellement que dans cette région va naître une spécialité gourmande : la tarte au sucre.

Recette de la tarte au sucre

- 50 gr de sucre

- 150 gr de vergeoise

- 1 sachet de levure

- 250 gr de farine

- 3 œufs

- 150 gr de beurre

- 1 pincée de sel

- 5 cl de lait

Mettre la levure dans le lait tiède / verser la farine, ajouter les œufs, le sucre, la pincée de sel, le lait / Bien mélanger et incorporer la moitié du beurre en petits dés / lorsque la pâte est bien homogène, laisser reposer deux heures / Étaler la pâte dans un moule et la précuire 10 min à 200° / verser dessus la vergeoise et le reste de beurre en petits dés / poursuivre la cuisson 15 minutes.