L’incontournable semaine du Golfe du Morbihan / Le riz gluant

On part dans le Golfe du Morbihan

Sur un Guépard ! Ces bateaux typiques du Morbihan, L’année dernière, on avait parlé des sinagots, des embarcations professionnelles, Le guépard, lui c’est le Bateau du Golfe, la plate du golfe. Très colorée. C’est Etienne Riguidel, le navigateur qui l’a dessinée. Dans pas mal de zones du golfe il y a peu d’eau, des courants donc il fallait des bateaux sans fort tirant d’eau, qui aillent aussi chercher les contres courants.70 exemplaires ont été construits là 60 se sont inscrits à l’occasion de la semaine du Golfe. Coup d’envoi demain ! Ca va être une fois de plus un ballet sur l’eau. Un millier de bateaux -des voiliers, des vieux gréements, et aussi des coquilles de noix vont naviguer en flottilles de port en port, d’iles en iles. Ils naviguent. J’insiste ! Cet événement c’est pour ca qu’il me fait vibrer. C’est une fête pour des marins organisé par des marins. Pas le cas des fêtes maritimes. Et ce golfe il est hypnotique : cette lumière qui se diffuse sur cette quarantaine d’iles…une aquarelle !

Et je crois qu’il y a justement une ile que portez dans votre coeur

Oui même si j’aime aussi beaucoup Houat qui participe pour la 1ere fois à A La semaine du Golfe avec Hoedic. C’est l’ile aux moines. un bout du monde. 2 incontournables selon moi : le site de Kergonan : une enceinte mégalithique très bien préservée. 34 monolithes, dont un menhir plus grand que les autres. « Le Moine ». Il ressemble à une silhouette de moine avec une capuche. Son dos, lui est recouvert de petites gravures circulaires-des cupules -très caractéristiques du néolithique. Et autre incontournable : L’Hôtel Le San Francisco. « Frisco » pour les habitués : une bâtisse du 19e en pierres qui surplombe le port, vue sur la mer, restaurant en terrasse avec une cuisine de la mer fraîche. Tout ce qu’on aime

La Semaine du Golfe

Lundi 26 mai 2025 - Ralliement ouverture Mardi 27 mai 2025 - Mardi de l’Île d‘Arz : tous les équipages y sont accueillis Mercredi 28 mai au vendredi 30 Mai 2025 - Navigations en flottilles : escales dans les différents ports Samedi 31 mai 2025 - Grande Parade Dimanche 1er juin 2025 - Clôture de l’évènement

https://www.semainedugolfe.com/

- Hôtel le San Francisco à l’ile aux Moines : https://lesanfrancisco.com/fr/accueil/

LE RIZ GLUANT

Riz qui colle après la cuisson (sa composition en amidon est différente), ce qui le rend facile à manger avec des baguettes.

Variétés particulières de riz connue depuis des millénaires (riz gluant noir, blanc ou rouge), il est issu d’une mutation de variétés de riz il y a 5 ou 6000 ans. On le retrouve dans de nombreux pays / Laos, Thaïlande, Cambodge Chine…

Cuisson un peu différente : rinçage, puis trempage au moins 6 heures (très important), cuisson vapeur environ 40min

C’est un ingrédient souvent utilisé dans les desserts. Au Japon, il sert à élaborer les fameux mochis (avec de la farine de riz gluant)

Dessert thaï : riz gluant à la mangue… où à la fraise.

Riz cuit puis mélangé avec du lait de coco, un peu de sucre et 1 pointe de sel / on ajoute des dés de mangue.