La Traversée Bretonne : la nouvelle véloroute fun et arty / Les caillettes ardéchoises

Tous les week-ends, à 6h51 et 8h20, évasion touristique et gastronomique avec Vanessa Zhâ et Olivier Poels. Ils nous font découvrir quelques pépites du patrimoine, et des bons plans en France et à l'étranger. De quoi vous faire voyager !

Vanessa, on part en Bretagne.

À vélo ! Ernest Hemingway disait que la seule manière de découvrir un territoire, c'était de le voir à vélo. Eh bien, c'est ce qu’on part faire. On emprunte une nouvelle véloroute : la Traversée Bretonne. Elle part de Nantes et se termine 500 km plus loin au Mont-Saint-Michel. Les grandes étapes, ce sont : Saint-Nazaire, La Baule-Escoublac, Rennes, Dinan, Dinard et Saint-Malo. Son originalité, c'est que vous pédalez toujours au fil de l’eau : vous longez 2/3 jours la Loire, après la côte atlantique, la Vilaine, le canal d'Ille-et-Rance et la Manche. C'est un parcours ludique et artistique, ce que j’aime. Tout au long du parcours, vous voyez des œuvres d’art. Elles ponctuent l’itinéraire : les machines de l’île de Nantes, Guérande ville d’Art et d’histoire et que j’adore pour sa mosaïque de marais salants, les maisons à Colombages de Rennes, les villas Belle époque et les cabines de plages de Dinard ! Au final, vous regardez autour de vous avec des lunettes Arty !

On veut votre coup de cœur Vanessa.

Nantes et l’estuaire de Saint-Nazaire. Un tronçon Arty avec un grain de folie ! Un musée à ciel ouvert avec 33 œuvres : la Maison dans la Loire à Couëron, le bateau mou au Pellerin sur le canal de La Martinière et, en fin de parcours, un triptyque loufoque avec trois sculptures de sept mètres de haut, campées dans le sable face à l’océan (le pied, le pull-over et le système digestif). On peut aussi dormir dans une œuvre d’art : un petit pavillon style année 70 avec un jardinet, mais à 16 mètres de hauteur. Il est posé sur une cheminée. C’est la Villa Cheminée de Tatzu Nishi en pleine nature dans l’estuaire.

Il y a des hébergements sur le parcours ?

Oui, comme toute véloroute, elle est connectée par des hébergements accueil vélo et plusieurs gares. Vous pouvez sauter dans le TER avec votre vélo en fonction de vos envies Arty et de vos papilles aussi : on passe du muscadet à la galette saucisse sur cette Traversée Bretonne !

Fiche pratique La Traversée Bretonne de Nantes au Mont Mont-Saint-Michel : https://traversee-bretonne.com/ Les connexions avec Traversée Bretonne • La Vélomaritime/Eurovélo 4 à Saint-Malo • La Véloscénie / La VéloWestNormandy au Mont Saint-Michel • La Loire à Vélo / Eurovélo 6 et la Vélodyssée / Eurovélo 1 à Nantes • La Régalante à Nantes et au Mont Saint-Michel • La Vélidéale à Nantes et Saint-Nazaire

Caillettes ardéchoises

Qui de la Drôme ou de l’Ardèche a vu naître les caillettes ? La bataille fait rage ! On date sa création autour du 16e siècle, mais je n’ai rien trouvé de plus précis. Il s’agirait d’une tradition liée au tue-cochon. Dans l’Ardèche, on ajoute des blettes ou des épinards.

Vous voyez ce que sont les blettes : des tiges d’un blanc cassé et des belles feuilles vertes. On mange d’ailleurs les deux parties. Dans la Drôme, on y met plutôt de la salade. Pour ce qui est du porc, il faut du maigre et du gras pour qu’elles ne soient pas trop sèches.

Faire revenir quelques blettes (côtes et feuilles) taillées en petits morceaux dans un peu de beurre, avec une échalote. Laisser refroidir et mélanger à de la viande de porc hachée. Ajouter du persil, du sel, du poivre et un œuf. Réaliser des boulettes et les entourer de crépine (humidifiez-la). Placer dans un plat et enfourner à 180° durant 40 minutes.

Et pour accompagner ça, un vin d’Ardèche évidemment ! Le Saint-Péray, une appellation pas très connue du nord de la vallée du Rhône qui ne produit que du vin blanc à base de marsanne ou de roussanne.