Une adresse incontournable au pays basque, un flan voyageur et le meilleur restaurant chinois de Paris

Des produits de saison et des conseils, Laurent Mariotte et ses bons vivants sont là pour la septième saison de La table des Bons vivants ! Une émission pour vous aider à bien manger et comprendre ce que vous mangez.

Cette semaine, Laurent Mariotte est entouré de Sonia Ezgulian, cuisinière et auteure que l’on surnomme la reine de l’astuce en cuisine, et Emmanuel Rubin dont on peut retrouver les critiques gastronomiques dans le Figaro chaque semaine. Quel est votre goût de la semaine ? C’est la question rituelle posée par Laurent Mariotte. Ça peut être une saveur qui a marqué gustativement leur semaine, un restaurant qui leur a tapé dans l'œil, un plat qu’ils ont cuisiné ou qu’on leur a concocté. L’occasion de découvrir de nouveaux goûts ou de nouvelles adresses, des coups de cœur mais aussi, pour eux, de passer des coups de gueule.

Laurent Mariotte nous parle du Café du Fronton à Guéthary où l’on y sert un chou farci de compétition avec quelques morceaux de boudins noirs dedans, ainsi qu’un vol au vent de lotte.



Sonia Ezgulian rappelle le concours de flan pâtissier qui a lieu place Antonin Poncet ce week-end et pour l’occasion elle a préparé un flan pâtissier voyageur avec crème pâtissière à la fleur d'oranger et du kadaïf pour entourer la pâte.



Emmanuel Rubin a beaucoup aimé le restaurant Sensation à Paris, 11ème arrondissement, un nouveau restaurant chinois porté par le chef Samuel Lee, le meilleur restaurant chinois de Paris selon notre critique culinaire.

