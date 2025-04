Les goûts de la Camargue

Un pesto d’artichaut, des artisans camarguais et quelques conseils pour guérir qu’on a perdu le goût. Des produits de saison et des conseils, Laurent Mariotte et ses bons vivants sont là pour la septième saison de La table des Bons vivants ! Une émission pour vous aider à bien manger et comprendre ce que vous mangez.