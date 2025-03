Les goûts de la Camargue

Un pesto d’artichaut, des artisans camarguais et quelques conseils pour guérir qu’on a perdu le goût.



Des produits de saison et des conseils, Laurent Mariotte et ses bons vivants sont là pour la septième saison de La table des Bons vivants ! Une émission pour vous aider à bien manger et comprendre ce que vous mangez.



Cette semaine, Laurent Mariotte est entouré Luana Belmondo, autrice culinaire et spécialiste de la cuisine italienne, et du chef Nabil Zemmouri, roi de l’astuce et de recettes abordables, alias Chef_N_Zem sur les réseaux sociaux. Quel est votre goût de la semaine ? C’est la question rituelle posée par Laurent Mariotte. Ça peut être une saveur qui a marqué gustativement leur semaine, un restaurant qui leur a tapé dans l'œil, un plat qu’ils ont cuisiné ou qu’on leur a concocté. L’occasion de découvrir de nouveaux goûts ou de nouvelles adresses, des coups de cœur mais aussi, pour eux, de passer des coups de gueule.

Laurent Mariotte revient d’un reportage en Camargue où il a fait le plein de bonnes adresses. Que ce soit la fougasse de la boulangerie Poitavin à Aigues-Mortes, le restaurant La Marmite à Nîmes ou la rencontre avec le pêcheur Mathieu Chapel au Grau-du-Roi, la Camargue est un terroir à part entière. Un sujet à venir dans la prochain numéro du magazine Les Petits Plats du Laurent Mariotte.

Luana Belmondo a préparé un pesto avec les tiges et les premières feuilles d’artichauts poivrade, cuites et mixées avec de l’ail, du citron et des zestes de citron noir.

Nabil Zemmouri nous propose quelques remèdes pour se remettre de l’agueusie, la perte du goût, un symptôme qui peut advenir non pas seulement à cause du Covid mais de la plupart des grippes désormais. Grains de café, graines de moutarde, raifort, le tout est de stimuler quotidiennement son odorat et son palais pour s’aider à guérir de l’agueusie.

Mathieu Chapel, pêcheur et fondateur de Côté Fish au Grau-du-Roi

https://cotefish.fr/content/8-nos-pecheurs



La Fougasse de la Boulangerie Poitavin à Aigues-Mortes

https://ot-aiguesmortes.com/annuaire/boulangerie-patisserie-poitavin



Le restaurant La Marmite à Nîmes

https://www.tourismegard.com/fr/fiche/restauration/la-marmite-nimes_TFO6130294/