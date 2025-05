Le boeuf à la ficelle, une recette de printemps et un bon plan étoilé dans le Val d’Oise 

Des produits de saison et des conseils, Laurent Mariotte et ses bons vivants sont là pour la septième saison de La table des Bons vivants ! Une émission pour vous aider à bien manger et comprendre ce que vous mangez.

Cette semaine, Laurent Mariotte est entouré de Nabil Zemmouri, chef de talent que l’on retrouve sur son compte Instagram @chef_n_zem, et d’Emmanuel Rubin, critique gastronomique pour Le Figaro. Quel est votre goût de la semaine ? C’est la question rituelle posée par Laurent Mariotte. Ça peut être une saveur qui a marqué gustativement leur semaine, un restaurant qui leur a tapé dans l'œil, un plat qu’ils ont cuisiné ou qu’on leur a concocté. L’occasion de découvrir de nouveaux goûts ou de nouvelles adresses, des coups de cœur mais aussi, pour eux, de passer des coups de gueule.

Laurent Mariotte évoque le goût d’une recette qu’il a fait cette semaine : pommes de terre grenaille cuites au four avec un pesto et surmontées d'asperges crues taillées finement.



Nabil Zemmouri conseille le restaurant Cambrousse, au Château de la Bûcherie à Saint-Cyr-en-Arthies dans le Val d’Oise. Une table étoilée au même prix au déjeuner et au dîner.

Emmanuel Rubin revient sur la recette du bœuf à la ficelle avec le restaurant Le Moulin à Vent à Paris qui en propose chaque jour. Il s’agit bien d’une pièce de bœuf ficelée cuite au-dessus d’une eau bouillante.