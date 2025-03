Carbonnade flamande, blanquette de veau et salade trévise

Des produits de saison et des conseils, Laurent Mariotte et ses bons vivants sont là pour la septième saison de La table des Bons vivants ! Une émission pour vous aider à bien manger et comprendre ce que vous mangez. Cette semaine, Laurent Mariotte est entouré des chroniqueurs Luana Belmondo et Nabil Zemmouri. Quel est votre goût de la semaine ? C’est la question rituelle posée par Laurent Mariotte. Ça peut être une saveur qui a marqué gustativement leur semaine, un restaurant qui leur a tapé dans l'œil, un plat qu’ils ont cuisiné ou qu’on leur a concocté. L’occasion de découvrir de nouveaux goûts ou de nouvelles adresses, des coups de cœur mais aussi, pour eux, de passer des coups de gueule. Nabil Zemmouri alias Chez N’Zem sur Instagram, le cuisinier anti-gaspi, s'est régalé avec une carbonnade flamande. La cuisinière italienne Luana Belmondo nous parle d'une salade de trévise avec des noix, des poires, du gingembre et du miel. Et Laurent Mariotte a eu un coup de cœur pour une blanquette de veau avec des carottes et du citron vert.