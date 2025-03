[INTÉGRALE DU 29 MARS] La cuisine marocaine simple à la maison - Laurent Mariotte reçoit Marilou Berry 

Des produits de saison et des conseils, Laurent Mariotte et ses bons vivants sont là pour la septième saison de La table des Bons vivants ! Une émission pour vous aider à bien manger et comprendre ce que vous mangez.

Cette semaine, Laurent Mariotte est entouré du chef et bistronome Yves Camdeborde et du critique gastronomique Emmanuel Rubin que vous pouvez lire chaque semaine dans Le Figaro. Quel est votre goût de la semaine ? C’est la question rituelle posée par Laurent Mariotte. Ça peut être une saveur qui a marqué gustativement leur semaine, un restaurant qui leur a tapé dans l'œil, un plat qu’ils ont cuisiné ou qu’on leur a concocté. L’occasion de découvrir de nouveaux goûts ou de nouvelles adresses, des coups de cœur mais aussi, pour eux, de passer des coups de gueule.

Laurent Mariotte évoque la crème au chocolat que son voisin Michel, âgé de 8 ans, lui a préparé après avoir vu sa recette dans son émission Petits Plats en Equilibre sur TF1.



Yves Camdeborde pousse un coup de gueule sur la dernière campagne de communication de McDonald’s qui compte ouvrir 50 nouveaux restaurants en France et les implanter dans les villages.

Emmanuel Rubin raconte le dernier dîner à l’Ultraviolet, le restaurant du chef Paul Pairet à Shanghaï qui ferme ses portes.

Ce samedi, la table des bons vivants vous donne des recettes et techniques pour cuisiner comme au Maroc mais à la maison, en compagnie d’Aïda Tazi, cheffe au restaurant l’Ormiellerie. Elle vient de publier le livre Love & Harissa, un ouvrage coécrit avec sa sœur Kenza Tazi, où toutes les deux racontent leur parcours de leur ville natale, Casablanca, jusqu’à leur formation à l’Institut Paul Bocuse à Lyon. On parle le plus souvent de gastronomie marocaine tant elle est réputée à travers le monde pour sa cuisine fine et son sens de l’hospitalité. Le cumin, le safran ou encore la cannelle sont les épices les plus emblématiques de l’inventaire culinaire marocain, celles qu’on retrouve aussi bien dans la pastilla que dans le tajine de poulet au citron confit, le goût de l’enfance des deux sœurs.



A la maison, nul besoin d’un attirail d’ingrédients confidentiels pour donner une touche marocaine à nos plats du quotidien, à commencer par les citrons confits. Plus qu’un condiment, il peut parfumer tout à la fois un carpaccio de poisson quand il est coupé en petits morceaux, un fromage fouetté ou même une mayonnaise. Ce fruit fait la fierté du Maroc quand on pense à la variété Beldi cultivée dans la région de Marrakech, reconnaissable à sa peau fine. Un autre ingrédient qui se cuisine plus qu’on ne le fait, c’est la harissa. Loin d’être une sauce piquante pour faire trempette, cette purée de piment et d’ail que les pays du Maghreb ont en partage, sert comme marinade pour une viande ou un poisson, ou bien plus simplement pour réhausser un bouillon en l’incorporant en petite quantité. Poireaux mimosa à l’huile d’argan, moules marinières à la harissa, crêpe mille trous façon Suzette, poisson en croûte de sel, telles sont les recettes que l’on peut retrouver dans le livre des soeurs Tazi qui unissent le meilleur de la cuisine française et marocaine.



Le Guide Michelin attribue ces étoiles 2025 lundi 31 mars lors d’une cérémonie à Metz. L’occasion pour les bons vivants de faire leur pronostics : quels chefs accrochaient leur première étoile ? Quels sont celles et ceux qui verront leur restaurant auréolé d’un troisième macaron ? Il faut dire que le fameux guide rouge a déjà fait couler de l’encre lors de la diffusion de la première émission Top Chef de la saison. La promesse de cette nouvelle édition ? Une étoile à la clé pour le candidat vainqueur s’il arrive à convaincre les inspecteurs lors de la dernière épreuve du restaurant éphémère. Mais alors, quelle valeur pour ce macaron qui récompense les restaurateurs dans leur durée, dans leur constance à cuisiner bel et bon sans fausse note dans leur établissement ? La bande des bons vivants s’interroge sur cette collaboration entre le guide Michelin et l’émission Top Chef.

Comme dans chaque épisode, l’équipe de la table des bons vivants continue de jouer avec vous. Laurent Mariotte vous fait écouter un son en rapport avec la cuisine… à vous de le découvrir. Pour jouer avec nous, envoyez un SMS avec le mot “CUISINE” au 7 39 21 (3 x 0.75 € + coût du SMS).



Comme chaque semaine, Laurent Mariotte reçoit un invité. Cette semaine, c'est Marilou Berry, à l’affiche du film Doux Jésus réalisé par Frédéric Quiring, en salle le 9 avril.

Romain Meder prépare le plat du jour, des pâtes à l’ail des ours et aux morilles. Le chef ouvre sa nouvelle adresse Prévelle à Paris, au 37 rue Saint-Dominque, après avoir travaillé pendant des années au Plaza Athénée et après avoir décroché une première étoile au restaurant les Chemins aux Domaines de Primard. C’est désormais une nouvelle aventure que prépare le chef dans son nouveau restaurant qu’il entend comme une “maison de cuisinier”.

Pour la dernière partie de l’émission, Laurent Mariotte, comme chaque semaine, passe l’invité sur le grill des Bons vivants. Cette semaine, c’est l’actrice Marilou Berry, à l’affiche du film Doux Jésus. Quel est le goût de votre enfance ? Quels sont les ingrédients que vous avez toujours dans votre frigo ? Ce sont quelques-unes des questions qui sont posées. Marilou Berry évoque son plus beau souvenir de table, des oursins dégustés au marché aux poissons de Tokyo.

Références :

Laurent Mariotte est entouré des Bons vivants : Yves Camdeborde et Emmanuel Rubin



L’invitée : Marilou Berry, à l’affiche du film Doux Jésus, réalisé par Frédéric Quiring, en salle le 9 avril



Les goûts de la semaine

Laurent Mariotte : La crème au chocolat de son voisin Michel, 8 ans.

Yves Camdeborde : Coup de gueule contre la dernière communication de McDonald’s qui envisage d’installer ses commerces dans les villages.

Emmanuel Rubin : Le dernier dîner au restaurant de Paul Pairet, Ultraviolet à Shanghai. https://uvbypp.cc/

Le dossier de la semaine : La cuisine marocaine simple à la maison

Laurent Mariotte reçoit Marilou Berry © Europe 1

avec Aïda Tazi, cheffe à l’Ormiellerie à Lyon et auteure du livre culinaire Love & Harissa aux éditions Webedia Books

https://lormiellerie.fr/

https://www.loveandharissa.fr/



La coup de gueule des Bons Vivants



L’étoile promise dans Top Chef : un macaron pour quelle valeur ?



Un grand merci à Pig & Piq, pour la broche de porc aux graines de fenouil à griller sur leur appareil. A louer pour les grandes occasions et les événements.

https://www.pig-et-piq.fr/

Le plat du jour

Pâtes à l’ail des ours et aux morilles de Romain Meder,

son restaurant Prévelle prévu en ouverture le 8 avril, réservations disponibles :

https://prevelle.fr/

L’accord parfait :

Les bières de la brasserie Bacquet & Cie

https://www.webiere.com/nos-bieres/

Pour participer au jeu Bruit de cuisine

Envoyez un SMS avec le mot “CUISINE” au 7 39 21 (3 x 0.75cts+coût du sms)